12岁女孩嫌爸妈偏心给压岁钱少报警要“换爸妈”

“警察叔叔，我不想要现在的爸妈了，能给我换个爸妈吗？”1月31日，除夕夜，正在值班的孟津区麻屯派出所所长胡黎明遇到这样一起报警。

“警察叔叔，我不想要现在的爸妈了，能给我换个爸妈吗？”1月31日，除夕夜，正在值班的孟津区麻屯派出所所长胡黎明遇到这样一起报警。

胡黎明询问得知，报警人是一名12岁女孩，姓张，家中还有个四岁妹妹。除夕夜，父母发压岁钱时，她见给妹妹的比自己的多，觉得父母偏心，一气之下，离家出走，独自到麻屯派出所求助。

胡黎明一边耐心细致的给小张讲道理，一边询问她家庭详细信息，可孩子在气头上不愿提供父母情况，好在最终说出了她姥姥的名字及住址，联系上其家人。

随后，孩子父母闻讯赶到派出所，民警又现场做起调解工作，让孩子打开心结，随家人回家过年。

民警提醒，国家二孩政策放开后，一些二孩父母无意中忽视和减少了对“老大”的关心关注和呵护，致使“老大”心理产生隔阂，导致家庭不和。父母在孩子一些事情处理上要“一碗水端平”，正确教育引导孩子，而不是强硬态度处理发生的矛盾。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王建伟 文/图)