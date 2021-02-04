洛阳每天投入1800余人次警力，守护市民欢度佳节

1日，洛阳街头一支支藏青蓝穿梭在景区、广场、车站等重点场所，守护市民安全，为群众提供服务。

1日，洛阳街头一支支藏青蓝穿梭在景区、广场、车站等重点场所，守护市民安全，为群众提供服务。 1日，洛阳街头一支支“藏青蓝”穿梭在景区、广场、车站等重点场所，守护市民安全，为群众提供服务。 据悉，春节期间，洛阳市特巡警系统启动二级巡逻防控模式，24小时备勤值守，每天投入警力1800余人次，出动各类巡逻车辆350余台次开展巡逻防控。 “我们采取步巡与车巡相结合的方式，最大限度屯警街面，震慑违法犯罪，守护群众安全，及时服务帮助市民。”洛阳市公安局特警支队有关负责人介绍，他们还开展公安武警联勤武装巡逻，始终保持警惕，严格落实防控措施，确保人民群众安全祥和欢度佳节。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王鹏)