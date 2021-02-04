洛阳市高中设计方案联展今日开展

大年初一，不少市民到洛阳市规划展示馆参观，了解洛阳的最新规划动态。

大年初一，不少市民到洛阳市规划展示馆参观，了解洛阳的最新规划动态。

当日上午，由洛阳市自然资源和规划局联合洛阳市教育局举办的“洛阳市高中设计方案联展”在该馆一楼东北角临展区如期开展。高中外迁项目是洛阳市委市政府确定的一项重要工作，对于推动洛阳教育优质均衡发展，加快构建现代化教育体系具有十分重大的意义。

据了解，本次高中外迁涉及7所高中和1所中等职业学校，规划校园总面积达到了1700余亩，充分保证了生均用地。8个地块均衡布局在城区周边，在满足功能需求的基础上，又充分考虑城市拓展方向，周边环境优良，在汲取外地先进经验的基础上，遴选出国内具有较高校园规划设计水平的团队参与方案征集。今年1月12至13日，洛阳市自然资源和规划局会同市教育局组织专家评审会，对征集到的高中概念性设计方案进行线上评审，最终评选出每所学校前三名设计方案参加联展。

记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，按照洛阳市委市政府“开门办规划”的要求，此次“洛阳市高中设计方案联展”将持续至农历正月十五，分为规划设计展板展示、模型展示和视频展示三种形式，您可以到现场了解具体内容。

需要注意的是，在疫情防控期间，洛阳市规划展示馆采取参观限流措施，每日总接待观众量不超过1000人，每小时流量不超过200人次，实行实名制预约，市民可关注“洛阳市规划展示馆”微信公众号，点击底部菜单——微信预约——参观预约，入馆时需出示本人实时“健康码”“行程码”以及当天“预约码”方可进入。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 郭静阁 朱晓妍)