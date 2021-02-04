洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市高中设计方案联展今日开展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.01 19:44

　　大年初一，不少市民到洛阳市规划展示馆参观，了解洛阳的最新规划动态。

　　当日上午，由洛阳市自然资源和规划局联合洛阳市教育局举办的“洛阳市高中设计方案联展”在该馆一楼东北角临展区如期开展。高中外迁项目是洛阳市委市政府确定的一项重要工作，对于推动洛阳教育优质均衡发展，加快构建现代化教育体系具有十分重大的意义。

　　据了解，本次高中外迁涉及7所高中和1所中等职业学校，规划校园总面积达到了1700余亩，充分保证了生均用地。8个地块均衡布局在城区周边，在满足功能需求的基础上，又充分考虑城市拓展方向，周边环境优良，在汲取外地先进经验的基础上，遴选出国内具有较高校园规划设计水平的团队参与方案征集。今年1月12至13日，洛阳市自然资源和规划局会同市教育局组织专家评审会，对征集到的高中概念性设计方案进行线上评审，最终评选出每所学校前三名设计方案参加联展。

　　记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，按照洛阳市委市政府“开门办规划”的要求，此次“洛阳市高中设计方案联展”将持续至农历正月十五，分为规划设计展板展示、模型展示和视频展示三种形式，您可以到现场了解具体内容。

　　需要注意的是，在疫情防控期间，洛阳市规划展示馆采取参观限流措施，每日总接待观众量不超过1000人，每小时流量不超过200人次，实行实名制预约，市民可关注“洛阳市规划展示馆”微信公众号，点击底部菜单——微信预约——参观预约，入馆时需出示本人实时“健康码”“行程码”以及当天“预约码”方可进入。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 郭静阁 朱晓妍)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 宜阳跨洛河步行景观桥建成投用【组图+...
  • 收藏备用！春节期间，洛阳共开设发热...
  • 王城公园迎春灯会大年初一如约“绽放...
  • “专属绿色通行证”方便居民出行【组图】
  • 初一开始！赏新春游园会 过幸福中国年
  • 江凌指导孟津区委常委班子党史学习教...
  • 2022河南春晚 “牡丹仙子 ”以“舞”...
  • 洛阳元素频频点缀 河南春晚“玩”出新意
  • 首趟洛阳至莫斯科中欧国际班列今日开...
  • 春节假期，来洛阳博物馆探寻镜子“进...
    		•
    百姓呼声
    咨询：因疫情九价第三针推迟接种有影响吗
    城乡居民医保转灵活就业，社保卡无需更换
    精彩图片
    “萌”虎庆吉祥【组图】
    洛阳新强联：风电轴承...
    洛阳美航科技股份有限...
    抗疫暖心分享 云端温情...
    精彩热帖

    勇成摄影 年味关林

    初一随拍

    虎年王城公园

    关林庙掠影
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605