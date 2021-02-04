大年初一，洛阳部分重点景区周边交通压力较大

1日下午，天气晴好，不少市民选择出游，洛阳市交通情况整体平稳。 1日下午，天气晴好，不少市民选择出游，洛阳市交通情况整体平稳。 白马寺周边监控画面 记者从洛阳市公安局交警支队获悉，1日16时，洛阳市市区各大广场、商圈周边道路通行基本正常，无长时间拥堵情况。 倒盏村周边监控画面 倒盏村、隋唐城遗址植物园、王城公园、白马寺等重点景区周边车流量较大，通行缓慢；县区344线嵩县陆浑大坝周边路段车流量较大，嵩县城区白云大道车辆剧增，通行缓慢；伊川龙凤大道、伊河桥、文博大桥车流量较大，通行缓慢。交警部门正在上述路段进行指挥疏导，提醒市民错峰出行或提前绕行。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 姜东 文/图)(图片由交警部门提供)