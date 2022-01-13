千年夙愿今梦圆 乡村振兴谱新篇

民族要复兴，乡村必振兴。

民族要复兴，乡村必振兴。

作为一个土生土长的90后农村姑娘，从来不曾想过，有那么一天，我们张河村也可以成为人们节假日休闲游玩的选择。这一转变自然与“乡村振兴”战略息息相关。

犹记得，去年春天的那个午后，村里紧急召开村民大会，村主任激动地说：“县里给咱村拨了一笔钱，让咱村全面改造哩！大家都说说自己的想法吧。”话音刚落，乡亲们之间便炸开了锅，热火朝天地讨论着，你一言我一语，仿佛村里的全新模样已然在头脑里完美定格。

第二天，村委会便行动了起来，带着村里的代表到其他地方参观学习。不多久，推土机、挖掘机、大卡车等便在村里轰鸣工作起来。并不经常在家的我，眼看着村里一天天地变化着……今天回家，看到墙壁被刷得雪白。下周再回去，户户门楼已变成了青蓝色，房顶上还砌上了琉璃瓦。时间一天天推移，村里的变化也还在继续着：门口做了雕花护栏，修了花池，墙上挂上了饰有吉祥图案的砖雕，家家户户门前装上了路灯，村头建了文化广场，村口气派的大门楼巍然地挺立着……整个村子，说焕然一新一点儿也不为过。

实际上，改变的不只是村容村貌，还有村里的人。与其他没落村庄一样，人烟稀少，留守老人占大部分是我们村的现状，但“乡村振兴”这一战略举措吸引了青年回乡创业，村儿里人气足了。跟以前不同，他们不再是零散种地，而是整片承包，然后根据土质特征建立了“烟叶大方”、“红薯大方”、“蔬菜大棚”等，让那些荒废的田地重新焕发了活力与生机。村里的中老年人吃完饭后，也不再是各自待在家里看电视，而是三五成群地相约在广场上健健身、跳跳舞、唠唠嗑，生活较以往丰富多了。周末总有人千里迢迢开车过来，在村里转转看看，“看人家这村子，弄得真美呀！”不自觉的赞叹总能在村里时不时地听到。乡亲们呢，是听在耳朵里，甜在心尖儿上……

生在红旗下，长在农村里的我，为生于华夏而感到由衷的骄傲与自豪。乡村振兴之帆已高扬，民族复兴之梦还会远吗？(汝阳县教体局)