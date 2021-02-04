受降雪影响，洛阳50多条市内公交线路调整

刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，受降雪天气影响，多条公交线路调整。 刚刚，记者从洛阳市公交集团获悉，受降雪天气影响，多条公交线路调整。 63路：行至李屯特大桥掉头返回 12路：行至南昌路乐山路口后，走南昌路恢复原线 14路：行至中州西路秦岭路口后，走中州西路、武汉路、联盟路恢复原线 24路、27路：行至周山大道芳华路口掉头返回。 32路：行至纱厂北路玄武门大街口掉头返回 61路：经玄武门大街、纱厂北路、纱厂东路、解放路恢复原线 113路：行至中医药大学掉头返回V17：经联盟路、南昌路恢复原线 207路：经中州中路、长安路、西苑路、南昌路、九都路恢复原线 70路：经武汉路、西苑路、南昌路恢复原线 31路：经中州路、长安路、西苑路、周山大道、联盟路、南昌路恢复原线 62路、65路：行至李屯特大桥后掉头返回 11路：行至天津路牡丹广场口掉头返回 50路：行至东方医院掉头返回 45路：经中州中路、定鼎大道、凯旋东路、体育场路、九都中路恢复原线，终点站调整至芳华路周山大道口，行至该处掉头返回 46路：行至联盟路武汉路口掉头返回 1路、98路：行至中电阳光掉头返回。 51路：行至国家牡丹园掉头返回4路：绕行夹马营路中州路，不再走民族路民族桥，去程回程一致 V8：行至平等街花坛调掉返回，不再走瀍涧大道 10路、3路：去程回程均绕行夹马营路、中州路、新街后恢复原线 16路：去程行至公交旅行社掉头返回 22路：去程行至芳华路掉头返回 19路：绕行长安路、西苑路、郑州路、联盟路、武汉路、西苑路、长安路 34路：经夹马营路、中州中路、新街、唐宫路恢复原线 76路：暂不经过民族桥，经夹马营，中州中路、新街、唐宫路恢复原线40路：行至浅井头掉头返回6路：暂不走太原路下穿隧道，走南昌路、延安路、景华路恢复原线 95路：走南昌路、河洛路、瀛洲桥恢复原线。 V5路：行至丽春西路浅井南路口后走浅井南路、乐山路、银川路、河河洛路、瀛洲路、华夏路恢复原线。 202路：行至浅井头掉头返回 68路：行至青年路口掉头返回，暂不进丰李36路、D58路、72路、89路、便民3号线、v10路、v12、V6、v7路、v18路、万安山专线，寇店环线、47路、V19路、便民5号线、42路、83路，92路、93路暂时停发。 市公交集团会根据道路通行情况调整线路走向，请市民提前规划出行路线，避免耽误行程。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图 通讯员 赵承）