洛阳市慈善总会与洛报集团签约

弘扬慈善大爱，传播人间真情。昨日上午，洛阳市慈善总会与洛阳日报报业集团举行宣传合作签约仪式。未来，双方将在慈善活动宣传、弘扬大爱精神等领域展开深度合作，推动洛阳慈善事业的发展。

弘扬慈善大爱，传播人间真情。昨日上午，洛阳市慈善总会与洛阳日报报业集团举行宣传合作签约仪式。未来，双方将在慈善活动宣传、弘扬大爱精神等领域展开深度合作，推动洛阳慈善事业的发展。

市慈善总会是全市公益性社会团体，自成立以来，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，配合政府有关部门在紧急救援、扶贫济困、安老助孤、助医扶残、支教助学等方面作出了重要贡献。此次合作，旨在进一步促进我市慈善事业健康发展，鼓励更多爱心企业、爱心人士和社会各界围绕乡村振兴、共同富裕积极参与慈善活动，不断激发全社会自愿自发的慈善活力。

作为市委直属的新型主流媒体，洛报集团将整合全媒体资源，策划先行，综合运用文、图、音频、视频、H5等多种传播形式，全平台投放，宣传推介我市慈善领域的好做法、好经验，让慈善大爱惠及更多困难群众，助力洛阳慈善事业的发展。（洛报融媒·洛阳网记者 潘立阁）