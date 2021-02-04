洛阳今年征兵工作全面展开

昨日，在收听收看2022年全国、全省征兵工作电视电话会议后，我市召开会议，部署今年征兵工作。 昨日，在收听收看2022年全国、全省征兵工作电视电话会议后，我市召开会议，部署今年征兵工作。 会议强调，要扛牢政治责任，自觉强化抓好征兵工作的使命担当，把征兵作为培养储备人才的重要途径，拿出务实举措，确保把征兵工作抓实抓好抓出成效。要加强组织领导、凝聚军地合力、扭住关键环节，规范组织体检政考、严密组织役前教育、突出毕业生征集，利用好大学生特别是毕业生春节返乡时机，精准宣传发动，营造参军光荣的浓厚氛围，进一步铸牢我市“小老虎兵”形象品牌。要坚持底线思维，牢牢把住征兵工作的风险关口，切实扛起疫情防控政治责任，采取务实举措，确保征兵工作有力有序推进。要坚持标本兼治、突出重点、全程管控督导，构建遏制征兵不正之风预防体系，严肃查处征兵工作中的违纪违规问题，堵塞隐患漏洞，坚决守好廉洁征兵法纪红线。 市委常委、洛阳军分区政委李杏，洛阳军分区司令员刁国泰，副市长张武清，洛阳军分区副司令员王更军参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 杨世栋）