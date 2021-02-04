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大格局谋划 大担当推进 实现交通运输事业新发展——访市交通运输局党组书记、局长彭仁来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.21 08:30

　　“交通出行事关民生福祉和城市品质。全市交通运输系统把‘解放思想、创新发展’作为破解当前交通运输发展瓶颈的关键一招。”市交通运输局党组书记、局长彭仁来表示，要着力破除交通运输工作中存在的思维定式、路径依赖问题，推动交通运输全面深化改革再深入、开放再扩大、实践再创新、工作再落实。

　　“大讨论”思想破冰。当前，全市交通运输系统正深入开展“能力作风建设年”活动和“思想解放、观念变革”大讨论。围绕突破阻碍交通运输事业发展的思想“藩篱”，开展“十破十立”讨论交流。重点立足我市路网密度不高、运输结构不优、创新能力不足等问题，克服一个“满”字，强化忧患意识；立足加强基础设施建设，把优化现有交通布局作为当务之急，善于学习、善于思考、善于借鉴，克服一个“怕”字，强化创新意识；研判交通短板、查找差距，破除“洛老大”思维，克服一个“大”字，强化争先意识；破解资金瓶颈、要素约束，克服一个“难”字，强化进取意识；加强纪律约束、团队协助，克服一个“散”字，强化大局意识。

　　“走出去”学习标杆。近段时间，市交通运输局组织干部职工到广东省、安徽省、江苏省考察学习，同时，市交通运输局与珠海市交通运输局共建互联互促友好单位，进一步借鉴先进地区党建引领交通运输发展的先进经验，实现信息互通、枢纽共建，打造“11369”综合交通运输体系。

　　“抓落地”当好先行。聚焦“建强副中心、形成增长极”，瞄准“枢纽功能”发力,加快建设全国重要综合交通枢纽，助力打造平台城市。加快建设济源至新安、沁阳至伊川、郑州至洛阳高速公路，全力推进嵩县至内乡、嵩县至汝州、渑栾高速洛宁至栾川段等高速公路前期工作，争取早日开工建设，积极谋划三门峡至洛宁高速公路、宁洛高速加宽等高速公路项目，确保新安至伊川、渑栾高速渑池至洛宁段建成通车，完善“三纵三横三环”高速路网。高标准建设中国·伏牛公路，构建起“快进慢游深体验”的旅游交通网络。持续推动全域“四好农村路”建设，助力乡村振兴战略。持续优化公交线路，推动地铁、公交“两网融合”发展。持续推动道路运输行业高质量发展，维护公平竞争市场秩序、保障从业者合法权益，持续提升人民群众出行服务质量。加快推行智慧交通、城乡客运一体化等举措，深化交通运输领域改革，提升行业治理体系和治理能力现代化水平，发挥好人流、物流、资金流、信息流、技术流集聚效应，推动交通体系和产业体系互动融合，做大做强枢纽经济。

　　彭仁来表示，全市交通人将勇毅担当，坚持创新引领，大格局谋划，大担当推进，为实现重振洛阳辉煌的宏伟目标贡献更多交通力量。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵飞虎）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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