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假期生活充实 分享洛阳年味

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.21 08:25

　　◆姓名：孙柯

　　◆年龄：36岁

　　◆家乡：河南商丘

　　19日中午，记者见到河南林业职业学院的辅导员孙柯时，他正在统计学生健康“打卡”情况。从放寒假以来，他每天关注学生的动态，指导学生在做好自身防护的基础上，积极参与家乡疫情防控志愿服务。

　　孙柯的家乡在河南商丘。他硕士研究生毕业后，于2014年入职河南林业职业学院，担任辅导员。在洛阳工作这几年，孙柯把一腔热血投入学生管理工作，先后获得该校“先进工作者”“最美学工”“优秀社团指导老师”等荣誉称号。

　　“往年寒假我都回老家，今年决定留在洛阳过年。”孙柯说，洛阳近些年发展速度很快，不仅开通了地铁，环境也越来越美。

　　近期，孙柯除了每天关注学生的动态，还将自己的假期生活安排得丰富多彩，十分充实。早晨他到洛浦公园跑步10公里，中午在家里的“迷你健身房”锻炼身体，抽空还会抱着吉他自弹自唱一曲。

　　“等到过年，我就通过微信视频给父母拜年。”孙柯说，他打算逛一逛洛阳的年货市场，和朋友一起贴春联、包饺子，再拍摄一些洛阳的特色小吃、城市美景等视频，发给老家的亲人，分享浓浓的洛阳年味。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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