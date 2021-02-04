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从外地返洛到本地医院看病，需要先隔离吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.21 08:30

　　孟津区一名市民在《抗疫“呼声” 洛阳马上办》专栏发帖咨询：17日，我的一位家人从广东省低风险地区返洛，他因身体不适到辖区医院进行核酸检测并做了核磁共振检查。后来，首诊医院建议他转至河科大一附院住院治疗。现在是疫情防控时期，我担心从外地返洛人员需要先隔离14天才能入院，但家人已被疾病折磨1个多月且病情不断加重，我们希望能尽快办理住院手续，急盼解决相关问题。

　　从外地返洛到本地医院看病，需要先隔离吗？疫情防控期间，我市卫健部门出台相关文件，联动各医疗机构保障患者得到及时诊疗。就该市民诉求，记者从市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室获悉，收到发帖人诉求后，他们立即核实并将该诉求移交至我市卫健部门。

　　19日，河科大一附院对该问题进行回复称，接到发帖人诉求后，医院与发帖人取得了联系。经了解，18日，患者家属到医院咨询患者病情，患者并未到场。经核实，患者来自低风险地区，健康码呈绿色，无发热等症状，已告知患者可正常到医院就诊，正常办理住院手续。

　　20日，记者就此事联系发帖人。“医院给解释清楚了，我们正准备办理住院相关手续，感谢咱洛阳的《抗疫“呼声” 洛阳马上办》专栏，我刚把问题反映上去，没多久就有人回电话询问情况，这样的办事效率真让人暖心。”发帖人激动地说。

　　市民有相关诉求可点击进入《抗疫“呼声” 洛阳马上办》网上专栏，也可以在洛阳网首页“百姓呼声”、“掌上洛阳”客户端首页，以及洛阳晚报、洛阳网微信公众号右下角菜单“抗疫呼声”找到相关入口。同时，各县区融媒体微信公众号和政务微信公众号界面也可找到专栏入口。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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