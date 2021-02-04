洛阳再迎降雪天气 各部门积极行动应对降雪影响

洛阳再次迎来降雪天气，与今年的第一场雪相比，这轮降雪强度更大、持续时间更长。昨日，河南省气象台发布暴雪蓝色预警：20日20时到22日8时，预计洛阳降雪量在5毫米以上。

撒布融雪剂

洛阳再次迎来降雪天气，与今年的第一场雪相比，这轮降雪强度更大、持续时间更长。

昨日，河南省气象台发布暴雪蓝色预警：20日20时到22日8时，预计洛阳降雪量在5毫米以上。

“5毫米也能叫暴雪？”这是多数市民的疑问。对此，市气象台预报员解释，降雪量是指从天空中降落到地面上的固态水，未经蒸发、渗透、流失，融化后在水平面上积聚的水层深度。换句话说，降雪量就是降雪融化成等量的水的深度。一般来讲，降雪量和积雪深度可以按照1∶15的比例换算，5毫米的降雪量，换算成积雪深度大约是75毫米，也就是7.5厘米。

市气象台工程师介绍，本轮降雪，将是今年以来我国中东部地区出现的范围最大的一次，由于冷空气持续时间长，同时与之交锋的暖湿气流比较充沛，带来很好的水汽条件，所以这场雪不仅纷纷扬扬，在洛阳停留的时间也会较长。

降雪需关注出行。昨日下午，市气象台发布道路结冰黄色预警：预计未来24小时内我市所有县区路表温度将低于0℃，可能出现对交通有较大影响的道路结冰，市民出行需注意。