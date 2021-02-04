学习春节礼俗 传承礼仪文化

衣食住行、宴饮坐卧，在中国老百姓的日常生活中，礼仪无处不在。喜庆欢乐的春节即将到来，那些流传千年的春节礼仪、习俗，也在文化传承中传递着浓浓的年味儿。

衣食住行、宴饮坐卧，在中国老百姓的日常生活中，礼仪无处不在。喜庆欢乐的春节即将到来，那些流传千年的春节礼仪、习俗，也在文化传承中传递着浓浓的年味儿。

古人云：“礼者，履也。”洛阳周公庙博物馆周公文化研究学者张灵威介绍，礼既是一种制度，更有实践、履行的特点。周公制礼作乐的目的，就是要建立一套典章制度来规范约束人们的行为，为国家长治久安提供保障。因此，礼能否落实到百姓生活层面，至关重要。

周公所制之礼包罗万象，通行于社会各个领域，涵盖了生活的方方面面，有“经礼三百，曲礼三千”之说。在传统六艺“礼乐射御书数”中，“礼”排在第一位。《礼记》中提道：“凡人之所以为人者，礼义也。”可以说，每个人一出生，都处在周公礼仪的影响中。张灵威举例说，在春节习俗中，祭祀是一项不可或缺的内容，这也是周公所制礼仪的重要组成部分。“国之大事，在祀与戎”，人们祭天地、祭灶神，反映的是趋吉避凶、祈求平安的心理需求；而祭拜祖先，则体现出家族成员对身份的认同和归属感，有利于促进家庭和睦。

《孝经》中提道：“礼者，敬而已矣。”张灵威解释说，礼的核心思想是“敬”，对人、对己、对家庭、对社会、对国家，都要有恭敬之心，这是立身之根基。如今“国潮”风起，是否唤醒了您内心深处对传统文化的温情与敬意？

中华文明历来强调以礼待人。让我们一起学习几个礼仪小常识，在这个春节，做一名中华礼仪文明的实践者和传承者。

见面之礼

拱手礼是最普通的见面礼仪，方式是双手合抱(一般右手握拳在内，左手加于右手外)举至胸前，立而不俯。如果到别人家做客，在进门与落座时，主客相互客气行礼谦让，这时行的是作揖之礼，称为“揖让”。作揖同样是两手抱拳，拱起再按下去，同时低头，上身略向前屈。

奉茶之礼

“客来敬茶”也是传统民俗。唐朝刘贞亮赞美“茶有十德”，认为饮茶除了可健身，还能“以茶表敬意”“以茶可雅心”“以茶可行道”。最基本的奉茶之道，即客人来访马上奉茶。奉茶前，最好先请教客人的喜好。俗话说：“酒满茶半。”奉茶时，茶以八分满为宜，且水不宜太烫，以免客人不小心被烫伤。同时，有两位以上的访客时，端出的茶色要均匀，最好配合茶盘端出。

饮食之礼

《周礼》中规定：“以饮食之礼，亲宗族兄弟。”“飨燕(宴)之礼，亲四方之宾客。”它们经过数千年传承发展，形成了我们现在的饮食礼仪。迎宾的宴饮称为“接风”“洗尘”，送客的宴席称为“饯行”。宴席上饮酒有许多礼节，客人需待主人举杯劝饮之后，方可饮用；如果客人要表达对主人盛情款待的谢意，也可在宴饮中举杯向主人敬酒。“与人共食，慎莫先尝。”意思是说，进食时，要先由主人执筷劝食，客人方可动筷。此外，还有一系列进食规则，如“当食不叹”“毋投骨于狗”等，用以营造主客相互敬重、和谐进食的良好氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)