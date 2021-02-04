大豆新品种“洛1304”获植物新品种权授权

近日，农业农村部公布授予植物新品种权名单，洛阳农林科学院和河南大学共同选育的大豆新品种“洛1304”入选，标志着我市大豆新品种选育工作迈上新台阶。

近日，农业农村部公布授予植物新品种权名单，洛阳农林科学院和河南大学共同选育的大豆新品种“洛1304”入选，标志着我市大豆新品种选育工作迈上新台阶。

据悉，“洛1304”品种权号为CNA20201003861。洛阳农林科学院经济作物研究所副所长郭建秋介绍，“洛1304”适宜在河南省各地夏大豆区种植，属中熟品种，圆形叶、紫花、灰毛，荚深褐色，籽粒椭圆形，种皮黄色，脐褐色，田间综合抗病性好，落叶性好，籽粒整齐，不裂荚。在区域试验和生产试验中，“洛1304”平均产量高于我省种植面积较大的大豆品种“郑196”。（洛报融媒·洛阳网记者 王雨 通讯员 马克义）