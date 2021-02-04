洛阳城管部门紧急组织除冰雪作业

20日晚，洛阳再次迎来降雪，因气温较低，雨雪天气导致路面湿滑，尤其是高架路、桥梁等重点路段，存在行车安全隐患。 20日晚，洛阳再次迎来降雪，因气温较低，雨雪天气导致路面湿滑，尤其是高架路、桥梁等重点路段，存在行车安全隐患。 为应对降雪带来的道路结冰风险，洛阳市城市管理局紧急启动恶劣天气应急处置预案，及时组织力量对城市区主次干道、桥梁等进行除冰雪作业。 记者了解到，目前，洛阳市城市管理局环境卫生服务中心紧急安排环卫车辆，使用撒布机对城市区道路中的坡道、十字路口等易结冰路段，以及城市生活垃圾运送通道进行除冰雪作业。 此外，洛阳市政集团全员上岗，出动除雪车对城市区22座特大型桥梁、40座大型桥梁和58座中小型桥梁撒布融雪剂。 洛阳市城市管理局提醒广大市民，雨雪天气出行需注意行车安全，该局将全力以赴做好除冰雪作业，保障市民出行安全。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 王宪国 李忠欣 文/图)