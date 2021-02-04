洛阳多处桥梁、快速路路面结冰！请减速慢行

刚刚，记者从洛阳市交警支队获悉，20日晚，洛阳市区出现降雪天气，新街桥、洛阳桥、李城桥、南昌路高架、古城快速路、王城大道快速路等多处桥梁、快速路路面结冰，较为湿滑。 刚刚，记者从洛阳市交警支队获悉，20日晚，洛阳市区出现降雪天气，新街桥、洛阳桥、李城桥、南昌路高架、古城快速路、王城大道快速路等多处桥梁、快速路路面结冰，较为湿滑。 为有效预防交通事故发生，洛阳市交警支队已加强路面巡逻及现场处置，与辖区市政部门联动，紧急抛洒融雪剂。交警部门提醒，雨雪天气道路湿滑，广大驾驶人要减速慢行，谨慎驾驶，与前车保持安全距离，不超速、不超员。 20日20时15分，洛阳市交警支队提醒，洛阳辖区因道路结冰，高速全部封闭。 为应对雨雪恶劣天气，嵩县交警大队等县区已启动恶劣天气应急预案，出动警力加强路面、桥梁巡逻管控，积极疏导拥堵路段。 此外，今晚嵩县预计有中到大雪，请各位驾驶员谨慎出行，注意加装车辆防滑装置，保持车距，缓速慢行。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)