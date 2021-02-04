路表温度低于0℃！洛阳市气象台发布道路结冰黄色预警

20日晚，洛阳市区等地出现降雪天气，多处桥梁、快速路路面结冰。
20日晚，洛阳市区等地出现降雪天气，多处桥梁、快速路路面结冰。
20日晚，洛阳市区等地出现降雪天气，多处桥梁、快速路路面结冰。
洛阳市气象台1月20日13时35分发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时内洛阳市所辖各县区路表温度将低于0℃，可能出现对交通有较大影响的道路结冰，请注意防范。
防御指南：
1.交通运输、公安等部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作；
2.驾驶人员应当注意路况，安全行驶；
3.行人外出尽量少骑自行车，注意防滑。
1月20日，河南省气象服务中心发布第四期《2022年河南春运天气》，提醒大家关注雨雪天气导致的低能见度、道路湿滑等对交通出行的不利影响。
洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受高空槽前西南气流和冷空气影响，预计：
今天夜里到明天白天，阴天有中到大雪，局部地区有暴雪，偏东风4级左右，气温-5℃到0℃；
明天夜里到后天白天，阴天有小到中雪，局部地区有大雪，偏东风3级左右，气温-4℃到0℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
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