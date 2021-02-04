洛阳公路部门启动除雪除冰应急预案

20日晚，记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，该中心目前已启动除雪除冰应急预案，确保应急救援物资、人员、机械三到位，保障全市干线公路和农村公路安全畅通。

20日晚，记者从洛阳市公路事业发展中心获悉，该中心目前已启动除雪除冰应急预案，确保应急救援物资、人员、机械三到位，保障全市干线公路和农村公路安全畅通。

干线公路方面，各县区干线公路管理部门上路巡查，对重点路段、重点桥梁及易冻区域进行仔细检查，实时监控雨雪引发的突发事件或灾情，第一时间按规定和程序报告。

农村公路方面，洛阳市组建9支应急保通队伍，准备230余吨融雪剂，启动24小时应急值班制度，对重点路段开展安全排查，对容易结冰路段，临水、临崖、长陡下坡路段加强安全巡查，对影响通行的安全隐患立即采取措施，并增设警示标志，提示过往车辆减速慢行，全力保障人民群众的安全出行。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）