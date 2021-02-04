洛阳疾控：做好居家健康监测请注意这些事项

春节假期临近，当前仍有不少人关心假期能否出行，从低风险地区来(返)洛后居家健康监测如何进行。洛阳市疾控中心就市民关心话题进行解答。

春节假期临近，当前仍有不少人关心假期能否出行，从低风险地区来(返)洛后居家健康监测如何进行。洛阳市疾控中心就市民关心话题进行解答。

“近期天津出现奥密克戎疫情，并蔓延多地；北京及广东接连报告疫情，均表明，疫情传播风险时刻都在，低风险地区及旅途中并非绝对无风险。当前疫情防控严峻时期，建议市民非必要不出行，以减少疫情传播风险。”洛阳市疾控中心专家提醒，如确需来(返)洛，请遵守洛阳市疫情防控指挥部要求，提前3天向目的地社区(村)、单位和酒店报备，省外或省内市域外临时来(返)洛的则要提供48小时或24小时内核酸阴性证明。

目前，根据疫情防控形势，洛阳市倡议非必要不返洛，确需从低风险地区来(返)洛人员，配合落实好居家健康监测、核酸检测等相应防控措施，具体措施可登录国务院客户端查阅相应入洛疫情防控政策。

居家健康监测究竟是怎么回事？专家介绍，居家健康监测并非居家隔离，而是做好体温与症状监测，非必要不外出，在街道(乡镇)、社区(村)监督指导下进行一种自我健康管理，定期报备健康监测。

居家健康监测的核心是非必要不外出，原则上做到“两做好四不得一及时”。

●两做好：做好健康监测，每天测量体温，按要求进行核酸检测；外出时做好个人防护，佩戴口罩。

●四不得：不得参加聚集性活动；不得前往人群聚集场所；不得乘坐公共交通工具；不得前往网吧、电影院、健身房、麻将馆、电影院、棋牌室、KTV等密闭、半密闭场所。

●一及时：出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅(味)觉减退、腹泻等身体不适症状时，应立即向社区“三人小组”报告，及时到定点医疗机构排查。同住人员在无任何健康不适情况下可外出。同时关注疫情信息和双码变化，如有病例接触或双码异常及时报告，并做好防护不接触他人。

那从北京、上海等地低风险地区来(返)洛，执行的政策和其他城市的低风险地区来(返)洛有何不同？洛阳市疾控中心相关负责人表示，对北京、上海、天津、重庆四个直辖市，因行政级别不同，上述四个直辖市的区对应地级市，街道对应县(市)区，社区对应街道(乡镇)。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅)