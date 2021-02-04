这个春节，洛阳牡丹香羊城！

20日，中国科学院华南植物园(以下简称华南植物园)第十届牡丹花展新闻发布会透露，牡丹花展期间，将有60多个品种、逾8000株洛阳牡丹绽放花城广州。

20日，中国科学院华南植物园(以下简称华南植物园)第十届牡丹花展新闻发布会透露，牡丹花展期间，将有60多个品种、逾8000株洛阳牡丹绽放花城广州。

本次花展将展出国内外60多个品种8000余株牡丹及芍药，涵盖红、粉、紫、白、黄、蓝、黑、绿、复色九大色系八大花型，包括一年开两次花的寒牡丹、难得一见的黑色系“墨润绝伦”牡丹、复色品种“岛锦”牡丹等多种珍稀牡丹花，以及来自洛阳本地的“胡红”“白雪塔”“洛阳红”等传统品种，营造出绚烂璀璨、春意盎然的阵阵花潮，让游客在华南植物园赴一场牡丹花的视觉盛宴。自1月20日起，多种牡丹花会陆续亮相华南植物园，正式展期定于1月31日至2月23日。

据悉，本次花展8000多盆精心培育的洛阳牡丹出自老城区土桥村。卫铸心是土桥村花农，1993年他和师傅第一次来到华南植物园办牡丹花展，那时的花展品种少，植株只开花不长叶，花期也短。牡丹的自然花期是每年4月，将花期提前到春节，让广州市民在家门口就能观赏到“花王”牡丹的美好愿望在卫铸心的心里扎了根。此后，卫铸心的洛阳纵横园艺公司与科研院所及高校的专家合作研究，完善反季催花技术，实现对每个牡丹品种精准控制开花期，使早花品种、常规品种及晚花品种同期开花，让广州市民在花展上能同时观赏到更多绽放的牡丹花品种。

2013年，华南植物园首届牡丹花展在春节举办时，展出的牡丹品种已达到60个，现场的牡丹不仅花大色艳，植株也长满绿叶，更显妩媚。

“为了今年春节的第十届牡丹花展，我们提前40天，精挑细选8000余株牡丹，从洛阳南下来到华南植物园进行催花。”卫铸心介绍，经过前期低温休眠、后期温室养护，利用先进的栽培技术，精细管理进行花期调控，牡丹花已初显富贵端庄、风姿卓绝，做好了春节与广州市民见面的准备。

“反季催花技术使牡丹得以绽放在距离生长地千里之外的花城，让广州市民在春节就能欣赏国色天香的魅力，为广州花城名片增色。”华南植物园相关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰 见习记者 吕百营 通讯员 石智卫）(图片由老城区委宣传部提供)