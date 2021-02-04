洛阳市总工会送暖心大礼！参与活动赢现金大奖

20日，记者从洛阳市总工会获悉，洛阳市总工会即日起将开启晒图、分享短视频赢奖金，以及答题送话费等趣味活动，为全市职工会员送上新年大礼。

20日，记者从洛阳市总工会获悉，洛阳市总工会即日起将开启晒图、分享短视频赢奖金，以及答题送话费等趣味活动，为全市职工会员送上新年大礼。

此次活动积极响应洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部有关就地过年的倡议，旨在丰富职工节日文化生活、维护职工队伍稳定，让在洛阳过节的职工度过一个祥和、温暖的节日。活动参与对象为已在洛阳市总工会智慧工会平台——“洛工惠”APP登记个人信息，并下载安装使用的在职职工会员，活动类型主要包括以下3种：

●送福运——晒图集福职工会员线上摄影展活动

活动时间：2022年1月31日-2022年2月16日

参与方式：职工会员通过向“洛工惠”APP专栏投稿春节在岗工作照、洛阳网红打卡地、新年好家风等宣传洛阳建设成果，弘扬社会正能量的照片，在专栏进行展示。

奖励：根据照片点赞量进行排名，前3000名将根据排名高低，分段位获取800元至10元现金奖励。

●“洛城新气象，喜悦过大年”微信视频号短视频祝福活动

活动时间：即日起至2月15日

参与方式：微信视频号创作者和用户可关注“洛阳市总工会”微信视频号，点击参与“洛城新气象喜悦过大年”活动，拍摄并上传可以反映节日氛围的视频，编辑文案后添加话题#洛城新气象喜悦过大年#，并@洛阳市总工会，同时私信姓名、联系方式，即可完成参与。

奖励：将以内容质量、形式表达以及点赞、评论、转发数量等指标作为评选标准，设置一、二、三等奖及优秀奖共100名，共发放奖金红包2万元。

●学习《工会法》答题送话费活动

活动时间：2022年1月25日-2022年1月27日

参与方式：结合新修订的《中华人民共和国工会法》，在“洛工惠”APP进行线上答题，每次答题限时3分钟，每组5题答对3题即可获得一次抽奖机会，将有机会获得50元话费和增值服务。(注：活动期间每位会员限领一次话费奖励)

奖励：2000份话费流量礼包

（洛报融媒·洛阳网见习记者 李雅君 通讯员 任旭东）