连续四年创新高！2021年洛阳进出口总值232.4亿元

20日，记者从洛阳海关获悉，2021年洛阳市以20.4%的同比增速，完成进出口总值232.4亿元，实现自2018年以来连续第4年刷新历史新高，其中出口190.2亿元，同比增长10.4%，进口42.2亿元，同比增长103.1%。

20日，记者从洛阳海关获悉，2021年洛阳市以20.4%的同比增速，完成进出口总值232.4亿元，实现自2018年以来连续第4年刷新历史新高，其中出口190.2亿元，同比增长10.4%，进口42.2亿元，同比增长103.1%。

洛阳天浩泰轨道装备制造有限公司生产的出口车轴

一般贸易进出口形成强劲支撑。2021年，产业链更长、更能反映企业自主发展能力的一般贸易，对洛阳市外贸形成强劲支撑，实现进出口223亿元，同比增长24.7%。洛阳市对外承包工程出口4323万元，同比增长162%。

与主要贸易伙伴进出口均实现稳定增长。2021年，洛阳市对东盟进出口47.2亿元，同比增长26.7%；对欧盟(不含英国)进出口33亿元，同比增长4.7%；对美国、韩国和印度分别进出口22.2亿元、18.6亿元和9.3亿元，分别同比增长7.8%、112.1%和58.3%。

多项商品外贸实现大幅度增长。2021年，洛阳市出口电工器材10.2亿元，同比增长33.6%，出口材料技术(硅片等)15.6亿元，同比增长37.4%；同期进口轻循环油15亿元，去年同期无进口；进口铌铁4.9亿元，同比增长104%；进口精炼铜阴极和未锻轧非合金铝3.9亿元、2.2亿元，分别同比增长316.8%和538.1%。