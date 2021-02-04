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张贴非法小广告的人小心了！你的电话将被永久性停机【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.20 21:02

　　“你们又来了，欢迎呀！感谢你们让社区变得干净整洁，让我们过个‘敞亮年’。”20日下午，在洛阳市洛龙区龙瑞社区，63岁的居民梁社彦热情地向身穿城管制服与“红马甲”的工作人员和志愿者打着招呼。

　　梁社彦是这里的老住户，他说，之前该小区张贴小广告的现象屡见不鲜，城管和志愿者经常过来清理，一来二去，大家相互都很熟悉。“社区变得干净了，看着自己心里也敞亮。”梁社彦说。

城管队员在拍照记录非法小广告

　　城管队员与志愿者，人人手里都拿着一个小铲子和一块儿抹布，一人一个单元，从一楼开始，见到张贴在墙面以及门上的小广告，先拍照记录，然后便用手中的工具清理掉。“小广告也‘升级’了。”城管队员介绍道，以前大家常见的小广告都是纸质的，现在的小广告很多都是以贴画的形式，“个头小、还亮闪闪的”，很容易让人误认为业主贴在自家门上的装饰，而把它忽略掉。还有一些披着“公益广告”的外衣，实则也是小广告。“比如它上面写着‘请勿吸烟’，下面又是它的商业信息，这些都不符合要求，需要清理掉。”城管队员介绍道。

　　“清理小广告，也有大门道。”现场工作人员说，小广告分为A、B、C三大类，A类小广告多是非法借贷、办证等内容，均属于违法广告。而B类、C类小广告内容主要是租房，疏通管道，寻人、寻物之类的，考虑到这些信息是居民日常生活中需要用到的，社区专门在每个单元门口，设置了便民张贴栏，有居民要张贴或是获取小广告信息，都可以到张贴栏去查看。

城管队员向居民介绍便民张贴栏

　　“这样既保证了居民需求，又不影响环境整洁。”城管工作人员说，对非法张贴A类、B类小广告的情况，他们会使用追呼系统进行干扰，即每间隔0.2秒追呼一次，24小时不间断追呼，使小广告上的电话无法正常使用。

　　据了解，自去年7月23日，市创建办联合市城管局、公安局等部门，扎实开展“严厉打击长效治理彻底整治小广告”专项治理工作以来，截至上周，共治理街头散发918处，收缴传单254653张，发现清理各类小广告小张贴191102处，同色覆盖4372处，追呼违法号码1699个，违法号码停机26个，罚款1.98万元。

　　城管工作人员说，下一步，他们将联合相关部门对A类小广告上刊印的电话号码实行永久性停机，对B类小广告上刊印的电话号码采取追呼处理，并以短信方式通知当事机主在3个工作日内清理完毕，并到所属辖区城管部门接受处罚，否则将对该号码进行停机处理。（洛报融媒·洛阳网见习记者 梁笑宇 记者 贾臻 通讯员 陈志强 文/图/视频）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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