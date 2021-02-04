大寒苦练！洛阳健儿加紧备战省十四运会【视频】

20日是大寒节气，室外气低至-2℃，手伸在外面一会就冻得发疼。当天下午，在洛阳市田径体校的训练场上，众多洛阳健儿冒着严寒备战今年将在洛阳举行的河南省第十四届运动会(以下简称省十四运会)。

20日是大寒节气，室外气低至-2℃，手伸在外面一会就冻得发疼。当天下午，在洛阳市田径体校的训练场上，众多洛阳健儿冒着严寒备战今年将在洛阳举行的河南省第十四届运动会(以下简称省十四运会)。

“注意频率，腿部抬高……”400米跑道旁，洛阳市田径体校教练员刘劲松指导运动员，抱着哑铃片伴着节拍器清脆的响声，练习短跑和跳跃。几个高强度的往返冲刺下来，运动员们大口喘着气，一个个红彤彤的脸上腾起雾气。

“只有持之以恒、毫不松懈，才能巩固优势项目，弥补短板，再创佳绩。”洛阳市田径体校校长陆宇凡说，即将开始的省十四运会上，洛阳田径的主要优势集中在跳远、铁饼、标枪、跨栏等领域，力争在中长跑方面有所突破。今年上半年，省十四运会田径资格赛将打响，一些单项的报名人数多达400人，淘汰率将达到70%，竞争异常激烈。

“初步计划是过年期间不停训，做好疫情防控的情况下，有序推进各项训练任务。”刘劲松说，在前期做好选苗的基础上，教练员和运动员们正一起积极备战，争取以最好的状态出现在家乡父老面前。

洛阳市体育局有关负责人介绍，按照省十四运会青少年竞技组竞赛总规程(草案)，本届省运会青少年竞技组共设置23个大项633个小项，洛阳将组队参加全部大项的比赛。除田径之外，洛阳还在足球、射击、游泳、皮划艇、武术套路、自行车等多个项目上具备夺冠的实力，有望实现省运会新的突破。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频）