洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

大寒苦练！洛阳健儿加紧备战省十四运会【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.20 19:57

　　20日是大寒节气，室外气低至-2℃，手伸在外面一会就冻得发疼。当天下午，在洛阳市田径体校的训练场上，众多洛阳健儿冒着严寒备战今年将在洛阳举行的河南省第十四届运动会(以下简称省十四运会)。

　　“注意频率，腿部抬高……”400米跑道旁，洛阳市田径体校教练员刘劲松指导运动员，抱着哑铃片伴着节拍器清脆的响声，练习短跑和跳跃。几个高强度的往返冲刺下来，运动员们大口喘着气，一个个红彤彤的脸上腾起雾气。

　　“只有持之以恒、毫不松懈，才能巩固优势项目，弥补短板，再创佳绩。”洛阳市田径体校校长陆宇凡说，即将开始的省十四运会上，洛阳田径的主要优势集中在跳远、铁饼、标枪、跨栏等领域，力争在中长跑方面有所突破。今年上半年，省十四运会田径资格赛将打响，一些单项的报名人数多达400人，淘汰率将达到70%，竞争异常激烈。

　　“初步计划是过年期间不停训，做好疫情防控的情况下，有序推进各项训练任务。”刘劲松说，在前期做好选苗的基础上，教练员和运动员们正一起积极备战，争取以最好的状态出现在家乡父老面前。

　　洛阳市体育局有关负责人介绍，按照省十四运会青少年竞技组竞赛总规程(草案)，本届省运会青少年竞技组共设置23个大项633个小项，洛阳将组队参加全部大项的比赛。除田径之外，洛阳还在足球、射击、游泳、皮划艇、武术套路、自行车等多个项目上具备夺冠的实力，有望实现省运会新的突破。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三乡一日阅汉唐
    三乡一日阅汉唐
    三乡一日阅汉唐
        日前，省政府下发《关于公布第八批河南省文物保护单位名单的通知》，核定351处省级文物保护单位，洛阳有31处...
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
  • ·洛阳市栾川县伊源路入选2021年度“我家门口那条路——最具人气的路”候选名单
  • ·待疫情消散，访这个古村，感受悠闲慢生活
    		•  
    新闻排行
  • 今日洛阳迎来大寒节气 下午到夜里有...
  • 洛阳公交又添50辆新能源客车【组图】
  • 事关春节返乡！洛阳多个县区发布最新通告
  • 洛阳今年将启动校长职级制改革 实行竞...
  • 第十届中国创新创业大赛河南赛区获奖...
  • 最新批复！洛阳将建汉魏洛阳城遗址博物馆
  • 网友反映使用移动支付乘坐地铁被多扣5...
  • 洛阳800多所中小学校5万余名教师完成...
  • 雨雪将至！洛阳市气象台发布道路结冰...
  • 西工区第三实验小学会搬迁吗？市教育...
    		•
    百姓呼声
    咨询：洛阳市是否按规定执行育儿假政策？
    养老保险关系转移可通过掌上12333网上办
    精彩图片
    虎虎生威！洛阳王城公...
    照亮致富路 乡村换新颜
    朱樱塔畔 梅花傲寒开【...
    孟津区白鹤镇：创作黄...
    精彩热帖

    红红火火过大年

    老城印象

    朱樱塔下赏梅花

    红灯高悬
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605