今年2月底前，洛阳将组织23173人参加免费技能培训【视频】

“在全省率先实现由劳务社会向技能社会转变”，是洛阳市第十二次党代会提出的目标任务。围绕“人人持证、技能洛阳”建设，洛阳聚焦产业发展需求，锚定关键领域，先后出台多项政策，高质量推进职业技能培训工作。

“在全省率先实现由劳务社会向技能社会转变”，是洛阳市第十二次党代会提出的目标任务。围绕“人人持证、技能洛阳”建设，洛阳聚焦产业发展需求，锚定关键领域，先后出台多项政策，高质量推进职业技能培训工作。

手持证书好就业

“点点小眉心，宽宽的额头弯弯的眉……”日前，在洛阳爱康职业技能培训学校，讲师把模拟婴儿轻放在床上，正给学员们演示婴儿抚触技巧。

这是该校开设的育婴员培训班，学员们要在76个学时内，系统掌握3岁以下婴幼儿的日常照护、配餐、早教等内容。如果顺利通过考试，她们将拿到职业技能证书，成为家政市场上的“香饽饽”——育婴员。

51岁的卢新玉是栾川人，没拿到“育婴员”证前，她在老家种地，农闲时打些零工，如今“育婴员”“催乳师”“保育员”三证在手，每月三四千元的稳定收入，让她再不用为生计发愁。

“像卢新玉这样，通过培训取得技能证书，找到稳定工作的学员还有很多。”洛阳爱康职业技能培训学校负责人段芳说，以育婴员为例，随着国家生育政策进一步放开，育婴员市场需求旺盛，好的育婴员甚至要提前预约。

育婴员主要负责3岁以下婴幼儿的日常照护和启蒙教育，除了要掌握科学育儿理念和专业育儿技能，对个人综合素质、年龄、文化水平等也有较高要求。

“优秀的育婴员往往手持多证，比如催乳师证、小儿推拿师证、母婴护理师等。”段芳说，在洛阳，取得初级技能证书的育婴员月工资普遍在4000元左右，中高级育婴员月工资5000元起步，优秀的月挣七八千元也不是难事。

“持证是进入育婴行业的基础门槛。”段芳说，得益于“人人持证、技能洛阳”建设的稳步推进，“靠技能吃饭”理念得到更多认可，仅去年10月以来，就有400多名育婴员从该校结业，持证走上岗位。