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“冷烟花”一点儿也不冷！燃放存在安全隐患
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.20 18:22

　　春节将至，全国各地纷纷出台禁止燃放烟花爆竹的相关通知。然而，近期，在某些短视频平台，不少人发布了手持“冷烟花”，伴随音乐舞蹈的视频，并在网上发起“烟花舞挑战”。消防救援部门提醒，这种行为有很大的消防安全隐患，请大家不要模仿。

　　洛阳市消防救援支队相关部门负责人说，“冷烟花”是采用燃点较低的金属粉末加工而成的烟花，常见的有手持烟花棒、生日蛋糕上插的烟花棒等，点燃后可以发出火光。“冷烟花”因火花喷出后温度快速降低、冒烟少而得名，不少人认为，冷烟花并不危险，室内室外都能玩儿。事实真的如此吗？

　　该负责人说，虽然名为“冷烟花”，但这种烟花一点儿也不“冷”。“虽然‘冷烟花’的火花降温很快，但喷口处的温度可达到七八百摄氏度以上，如果距离皮肤较近，会灼伤皮肤，如果燃放地点周边有易燃物，也会引燃易燃物，存在安全隐患。”该负责人说，与“冷烟花”燃放效果、安全隐患相似的，还有一种叫“钢丝棉烟花”，原材料主要是钢丝棉，点燃后在手中挥舞，瞬间就会火光四射，如同烟花绽放一般。

　　消防救援部门曾进行过实验：一名消防救援队员点燃一束“冷烟花”，将烟花靠近一张纸巾，纸巾很快被引燃；消防救援队员站在一叠纸旁，手持点燃的“钢丝棉烟花”挥舞，没多久，飞溅的火星也将纸引燃了。

　　“ ‘冷烟花’属烟花爆竹产品，‘钢丝棉烟花’属易燃危险物品。国家有关部门曾发布通知，要求对冷光烟花按照《烟花爆竹安全管理条例》等法律法规严格监管，严肃查处打击未经许可生产、运输、销售的行为；对钢丝棉按易燃危险物品严格监管，依法严厉打击将钢丝棉当作烟花生产、销售、燃放的行为。”该负责人说。

　　据了解，按照《治安管理处罚法》《烟花爆竹安全管理条例》等法律法规、洛阳市禁止燃放烟花爆竹的相关规定，在洛阳市禁放区内，婚礼、生日聚会燃放“冷烟花”，属于违规燃放烟花爆竹，将被处以罚款、拘留的行政处罚。非法生产、经营、运输烟花爆竹，构成违反治安管理行为的，将被给予治安管理处罚，构成犯罪的，还将被追究刑事责任。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 王倩 文/图)(图片为网络截图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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