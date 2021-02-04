点赞！“洛阳方案”入选“2021中国智能制造十大科技进展”

20日，记者从中国一拖获悉，在日前由中国工程院、中国科学技术协会共同主办的2021世界智能制造大会上，该企业提出的“主粮生产作业全程无人化解决方案”成功入选“2021中国智能制造十大科技进展”，系我国农机领域唯一入选项目。

20日，记者从中国一拖获悉，在日前由中国工程院、中国科学技术协会共同主办的2021世界智能制造大会上，该企业提出的“主粮生产作业全程无人化解决方案”成功入选“2021中国智能制造十大科技进展”，系我国农机领域唯一入选项目。

在整体设计上，中国一拖“主粮生产作业全程无人化解决方案”聚焦机械化生产与信息化技术深度融合，突破了农业装备无人驾驶、多机协同、任意曲线行驶控制和农机具控制、全程机械化作业监测和作业大数据云服务等关键技术，可实现主粮作物“耕、种、管、收”全流程无人化作业，有效助推我国农业机械化发展。

结合今年农业农村部发布的《“十四五”全国农业机械化发展规划》，中国一拖“主粮生产作业全程无人化解决方案”，还通过构建基于北斗GNSS高精度定位等技术的融合算法，实现了农机具的高精度轨迹追踪控制、装备数据时空匹配等。