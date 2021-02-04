爱心人士上门买苹果 上戈果农脸上笑开颜

“突然降温，天气预报说有雪，说什么也不能让果农家滞销的苹果在年根儿烂到家里！”1月19日，经洛宁县作家协会牵桥搭线，洛阳市3家爱心企业负责人，赶在大寒前一天深入洛宁县上戈镇肥洼村、里峪村、庄子坪村等村庄，开展“爱心帮扶果农，助力乡村振兴”公益活动，从果农家中购买了近2000斤苹果。

爱心人士和果农一块将苹果装箱

“突然降温，天气预报说有雪，说什么也不能让果农家滞销的苹果在年根儿烂到家里！”1月19日，经洛宁县作家协会牵桥搭线，洛阳市3家爱心企业负责人，赶在大寒前一天深入洛宁县上戈镇肥洼村、里峪村、庄子坪村等村庄，开展“爱心帮扶果农，助力乡村振兴”公益活动，从果农家中购买了近2000斤苹果。

爱心人士走进果农家

上戈苹果是洛宁县的主导产业，因其口感好、品质高，得到了消费者的广泛认可。受疫情影响，今年上戈镇部分山区果农“卖果难”。前不久，洛阳市人大代表、洛宁县作家协会主席曲焕平在下乡调研时得知这一情况后，积极联系爱心企业开展帮扶果农公益活动。