首批河南科技智库研究基地名单公布 洛阳一基地入选

20日，记者从洛阳市科协获悉，河南省科协日前公布了首批河南科技智库研究基地名单，依托洛阳理工学院建设的河南科技智库绿色建材创新发展研究基地名列其中，成为全省首批5个科技智库研究基地之一。

20日，记者从洛阳市科协获悉，河南省科协日前公布了首批河南科技智库研究基地名单，依托洛阳理工学院建设的河南科技智库绿色建材创新发展研究基地名列其中，成为全省首批5个科技智库研究基地之一。

河南科技智库绿色建材创新发展研究基地是依托洛阳理工学院建设的专业类科技智库研究基地，将主要围绕河南绿色建材产业体系构建、绿色建材科技创新高地建设、绿色建材高端科技智库三个主题，持续开展战略性、前瞻性、针对性决策咨询研究，统筹做好智库基地规划编制和过程管理，取得更多高质量创新成果，加快推动我省建材产业转型升级。

河南科技智库研究基地面向全省高等院校、科研院所、新型研发机构等进行遴选，主要围绕河南建设国家创新高地的战略需求，充分发挥自身特色优势和基础，面向科技创新重要领域和重大前瞻性问题，开展持续深入的专业特色研究，努力为强化河南科技智库的科技创新策源功能、构筑新时代河南创新发展战略优势提供智力支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)