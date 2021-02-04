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张永朋：一名飞行教员的洛阳情结
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.20 16:35

　　青年小档案

　　姓名：张永朋

　　年龄：38岁

　　老家：河北承德

　　工作岗位：中国民用航空飞行学院洛阳分院九大队副大队长

　　青年心声：“严谨的习惯能使人终身受益。”张永朋说，作为一位飞行训练的青年教员，他不仅仅是教书育人、传授飞行技术，还要让学生明白作风对于飞行职业的重要性。来洛16年，从一人背上行囊离家求学，到现在一家四口在洛阳幸福生活，他说洛阳已经成为他的第二故乡。

　　“模拟飞行，最主要的是感受环境，培养良好的飞行习惯。”19日下午，记者在中国民用航空飞行学院洛阳分院见到了正在给学生上模拟飞行课的张永朋。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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