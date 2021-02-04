在厦门做几道洛阳水席 让一个人的年夜饭更温馨

“家乡的味道最合心意，可惜今年过年又回不去了。”20日上午，收到妻子寄去的几袋胡辣汤，在福建省厦门市工作的常宏勋，略带遗憾地告诉记者。

“家乡的味道最合心意，可惜今年过年又回不去了。”20日上午，收到妻子寄去的几袋胡辣汤，在福建省厦门市工作的常宏勋，略带遗憾地告诉记者。

42岁的常宏勋是洛阳市伊川县人，现在任厦门慕贤文化传播有限公司总经理。自从2020年7月去厦门工作，他连续两个春节都没能回洛阳过。“响应‘就地过年’号召嘛，加上公司的文创项目春节要赶进度，等到春暖花开、疫情散去，我再回洛阳和家人团圆。”

常宏勋说，他最挂念父亲的身体、许久未见的妻子和两个可爱的孩子。“父亲做了心脏支架手术，得知我又不能回去过年了，虽然有些失落，但还是安慰我，让我好好工作。”

按照老家的习俗，大年初一早晨，常宏勋一家要去给父亲拜年。去年春节，他在厦门通过手机视频，给老人“云拜年”。“当时，妻子带着两个孩子去我父亲家，我拨通视频电话，一家四口‘齐齐整整’，给老人送上新年祝福。”他说，今年他们仍会用这样的方式，祝福老人健康、平安。

在厦门生活一年多，常宏勋常常想念洛阳美食。今年除夕夜，他打算给自己做几道简单的水席、一碗面，“牡丹燕菜、焦炸丸，我都会做。过年嘛，就要来点儿家乡的味道。”(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁)(照片由受访者提供)