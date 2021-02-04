雨雪将至！洛阳市气象台发布道路结冰黄色预警信号

今日，洛阳市气象台官方微博@气象洛阳发布道路结冰黄色预警信号。 今日，洛阳市气象台官方微博@气象洛阳发布道路结冰黄色预警信号，内容如下： 洛阳市气象台1月20日13时35分发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时内我市所辖各县区路表温度将低于0℃，可能出现对交通有较大影响的道路结冰，请注意防范。 据洛阳市气象台预报，今天下午到夜里转雨夹雪或中雪，部分地区有大雪，局部地区有暴雪，东北风3级左右，最高温度：0℃ ～ 2℃，最低温度：-4℃～2℃。 防御指南： 1.交通运输、公安等部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作； 2.驾驶人员应当注意路况，安全行驶； 3.行人外出尽量少骑自行车，注意防滑。 (来源：气象洛阳)⑥