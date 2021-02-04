雨雪将至！洛阳市气象台发布道路结冰黄色预警信号

今日，洛阳市气象台官方微博@气象洛阳发布道路结冰黄色预警信号。
今日，洛阳市气象台官方微博@气象洛阳发布道路结冰黄色预警信号。
今日，洛阳市气象台官方微博@气象洛阳发布道路结冰黄色预警信号，内容如下：
洛阳市气象台1月20日13时35分发布道路结冰黄色预警信号：预计未来24小时内我市所辖各县区路表温度将低于0℃，可能出现对交通有较大影响的道路结冰，请注意防范。
据洛阳市气象台预报，今天下午到夜里转雨夹雪或中雪，部分地区有大雪，局部地区有暴雪，东北风3级左右，最高温度：0℃ ～ 2℃，最低温度：-4℃～2℃。
防御指南：
1.交通运输、公安等部门要按照职责做好道路结冰应对准备工作；
2.驾驶人员应当注意路况，安全行驶；
3.行人外出尽量少骑自行车，注意防滑。
(来源：气象洛阳)⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605