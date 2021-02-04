非遗传承人畅杨杨：“百虎迎春”剪出年的味道

虎年新春将至。连日来，省级非遗项目孟津剪纸代表性传承人畅杨杨，设计创作了一百幅“百虎迎春”剪纸作品，用指尖上的传统技艺迎接虎年新春的到来。
虎年新春将至。连日来，省级非遗项目孟津剪纸代表性传承人畅杨杨，设计创作了一百幅“百虎迎春”剪纸作品，用指尖上的传统技艺迎接虎年新春的到来。
虎年新春将至。连日来，省级非遗项目孟津剪纸代表性传承人畅杨杨，设计创作了一百幅“百虎迎春”剪纸作品，用指尖上的传统技艺迎接虎年新春的到来。
这些剪纸老虎作品形态各异，有的将牡丹元素融入其中，虎脸呈牡丹花形状，寓意花开富贵；有的老虎眼睛呈梅花状，笑眯眯的，耳朵也是半开的梅花，身体两侧有两只展翅飞翔的喜鹊，“喜鹊登梅”寓意喜上眉梢，好事将至；还有的老虎怀着双胞胎宝宝，胸前写着大大的喜字，耳朵呈石榴状，以此祝福新婚，寓意早生贵子。
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