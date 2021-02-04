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网友反映使用移动支付乘坐地铁被多扣5元 洛阳轨道集团回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.20 11:18

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我使用手机NFC支付乘坐地铁，为何每次都会被多扣5元？

　　市轨道交通集团回复：根据银联卡扣费原则，会在刷进站闸机时提前冻结5元车资，待您本次乘车结束后，扣除本次车资并解冻剩余金额。若发生已刷进站闸机但未乘车的情况，此冻结金额（5元）将在30日内退还到您的支付账户，如到期未退还冻结金额，可与您的发卡方联系。如有疑问，敬请致电中国银联热线95516处理。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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