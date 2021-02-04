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师生齐心战“疫” 共迎假期生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.20 08:34
学生在宿舍里学习(受访者供图)

　　今年1月17日，在新安县全域解除管控后，新安县职教中心8000余名高中学子正式放假，有序离校。此前，他们刚刚经历了18天的封闭式管理。

　　去年12月31日，突如其来的疫情打乱了新安县职教中心师生的工作和学习节奏。根据要求，新安县职教中心取消元旦假期，立即进行封闭式管理。

　　“这是我从教以来，第一次感觉和学生如此亲近。”新安县职教中心信息部教师张瑜说，为防范疫情，学生全部待在宿舍，每个宿舍有8名学生，教师在宿舍内督促学生学习。

　　学生被封闭在学校里，最牵挂他们的人是家长。新安县职教中心的教师在当好“保育员”之外，还用手机记录学生在校生活情况，并发到家长群里，给家长吃下“定心丸”。

　　教师的付出，学生看在眼里，暖在心里。“有一天晚上，我从学生宿舍回到办公室后发现，口袋里多了一张叠得方方正正的纸，打开一看，画了许多红色的爱心。”张瑜说。

　　“张老师，您就像妈妈一样关心我们，有您在，我们觉得很安全”“张老师，您要好好吃饭，注意身体”……看了学生写在纸上的祝福语，张瑜的眼睛红了。

　　最终，新安县职教中心进行的13次全员核酸检测结果均为阴性，在经过18天的封闭式管理后，全体师生迎来了寒假。

　　新安县职教中心负责人说，新安县委、县政府给疫情期间在校学生每人发放180元的生活补助，爱心人士和教师捐赠水果、牛奶及各类生活用品、防疫物资，让全体学生感受了社会各界的关爱。今年1月17日16时，新安县相关部门组织志愿者进行“点对点”服务，用专车护送师生离校回家。

　　“经过这次疫情的考验，我们长大了、成熟了。”学生周子洋说，他们要努力学习，并把爱心传递下去。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭建立）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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