石家庄人李丽：只要心在一起 哪里都是家

“今年是我们第一次在洛阳过年。”西工区上阳路附近一小区的租户李丽说，她今年58岁，和儿子一家虽已在洛阳生活多年，但每年春节他们都会早早回石家庄与那里的家人团聚。

●姓名：李丽

●年龄：58岁

●家乡：河北石家庄

“今年是我们第一次在洛阳过年。”西工区上阳路附近一小区的租户李丽说，她今年58岁，和儿子一家虽已在洛阳生活多年，但每年春节他们都会早早回石家庄与那里的家人团聚。今年因疫情原因，他们在“召开家庭会议”后决定留在洛阳过年，“既保护家人，也方便自己”。

李丽介绍，平日自己在洛阳的生活很简单，主要是为一家人做好后勤服务，让儿子、儿媳放心工作，助孙子、孙女健康成长。“虽然不能回老家过年，但老家的亲人都表示理解。”李丽说，每逢佳节倍思亲，作为异乡人，想家是免不了的，但生活在洛阳这座有温度的城市，她很知足。社区志愿者已提前将寓意吉祥的春联和“福”字送到家中，并主动询问他们是否需要其他帮助，“我们感受到许多关爱，这让我们心里暖暖的”。

只要心在一起，哪里都是家。李丽说，在跨年夜，他们将与石家庄的家人视频连线，一起包饺子、看春晚，通过互联网“共享”年夜饭。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图/视频)