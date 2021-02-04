95岁老党员的“感恩”春联

距离春节还有一个多星期，伊滨区佃庄镇碑楼社区95岁的老党员倪克敬早早就把春联贴上了，只不过今年的春联有些特别，是老人自己拟的：“立志报国献青春，不忘初心感党恩。”横批：“永跟党走！”这还要从当地政府帮他翻盖房屋说起。
距离春节还有一个多星期，伊滨区佃庄镇碑楼社区95岁的老党员倪克敬早早就把春联贴上了，只不过今年的春联有些特别，是老人自己拟的：“立志报国献青春，不忘初心感党恩。”横批：“永跟党走！”这还要从当地政府帮他翻盖房屋说起。
距离春节还有一个多星期，伊滨区佃庄镇碑楼社区95岁的老党员倪克敬早早就把春联贴上了，只不过今年的春联有些特别，是老人自己拟的：“立志报国献青春，不忘初心感党恩。”横批：“永跟党走！”这还要从当地政府帮他翻盖房屋说起。
昨日上午，记者刚迈进倪克敬老人住的小院，老人便急不可耐地拉记者进屋：“看，这房子盖得多好，既敞亮，住着又舒服！”看着眼前的房屋，老人高兴得眼睛眯成一条缝。
去年8月以前，倪克敬老人住的还是一栋有着60余年历史的土坯房，往年修修补补还能勉强住人。去年夏天，天像漏了似的下雨，房顶多处漏水，老人晚上睡觉提心吊胆，生怕房子坍塌。家里子孙多，经济不宽裕，老人一直舍得不翻盖房子。
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