集中隔离点 温暖一直在

昨日，记者电话联系了正在新安县第二集中隔离点进行隔离的刘启艳。聊起隔离期间的生活，她直言温暖又难忘。

医护人员通过视频为刘婷唱生日歌

昨日，记者电话联系了正在新安县第二集中隔离点进行隔离的刘启艳。聊起隔离期间的生活，她直言温暖又难忘。

刘启艳是新安县正村镇正村社区居民。今年1月1日3时许，正在熟睡中的刘启艳和孩子突然被婆婆叫醒，原来，县里的医护人员打来电话，让他们一家收拾东西去集中隔离点隔离。没多久，他们三个人便被送到了新安县第二集中隔离点。

刘启艳说，在隔离点，她和3岁的儿子一个房间，婆婆独自住一个房间。隔离期间，医护人员每天按时送饭，“顿顿不重样，有肉也有菜”。在测量体温、进行核酸检测之余，她和儿子一直在房间里玩耍和休息，虽然生活有保障，但时间长了，难免有些焦虑。医护人员会通过电话、视频与她聊天，安抚她的情绪。

新安县第二集中隔离点负责人王云告诉记者，该隔离点设在县城西边，有64个隔离房间和14名医护人员。从去年12月31日开始，这里陆续转运来68名隔离人员。他们不仅设置了专门的生活保障组，还要求医护人员与每名隔离人员添加微信好友或保存电话号码，并建立了连线诊疗制度，保障隔离人员能及时看病。此外，隔离点还有心理疏导服务——医护人员每天与隔离人员联系3次以上，帮助他们缓和情绪。

17岁的刘婷在隔离点过了一个难忘的生日。今年1月8日，医护人员在刘婷的微信朋友圈发现当天是她的生日，于是为她买来蛋糕、水果和零食。当两名医护人员捧着蛋糕出现在刘婷房间门口时，刘婷既惊喜又感动，随后，她还在视频电话里看到其他医护人员为她唱生日歌……“没想到过了一个最难忘的生日，太感动了，医护人员太有心了。”刘婷说。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高月 文/图）