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体验洛阳风土人情 在洛阳过年充满期待
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.20 08:29
 

　　●姓名：宋嘉君

　　●年龄：29岁

　　●家乡：甘肃天水

　　“最近比较忙，还没顾上考虑春节怎么过，不过留在洛阳感受不一样的节日气氛，我也很期待。”昨日上午，在洛阳京师睿道智能科技有限公司，运营总监宋嘉君还在忙着规划公司2022年的工作。

　　今年29岁的宋嘉君是甘肃省天水市人，毕业于北京师范大学。去年8月，由北京师范大学科技集团联合西工区政府成立的洛阳京师睿道智能科技有限公司开始项目筹备，宋嘉君随着初创团队来到洛阳。

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[ 责任编辑：潘亮 ]
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