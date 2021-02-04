第十届中国创新创业大赛河南赛区获奖项目名单公布 洛阳获奖项目数量居全省第一

记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布了第十届中国创新创业大赛河南赛区获奖项目名单，我市共有24个项目获奖，获奖项目数量居全省第一。

记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布了第十届中国创新创业大赛河南赛区获奖项目名单，我市共有24个项目获奖，获奖项目数量居全省第一。 “亚辉科技中国外骨骼机器人研发”项目产品 记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布了第十届中国创新创业大赛河南赛区获奖项目名单，我市共有24个项目获奖，获奖项目数量居全省第一。 本次河南赛区比赛由省科技厅主办，共遴选出146个获奖项目，其中初创组38个、成长组108个。其中，中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司的“高精度玻璃盖板外观缺陷检测设备”项目获得成长组一等奖，洛阳未羊生物科技有限公司的“基于AI技术生命科学领域智慧工厂”项目、洛阳亚辉外骨骼助力技术有限公司的“亚辉科技中国外骨骼机器人研发”项目获得成长组二等奖，洛阳履坦智能科技有限公司的“拱腰式机器人”项目、洛阳龙微生物科技有限责任公司的“脑控机械手”项目获得成长组三等奖，洛阳盛瑞宁生物技术有限责任公司的“高端生物止血产品”项目获得初创组三等奖，洛阳北苑新材料技术有限公司的“新型牙科烤瓷粉”项目等11个项目获得成长组优秀奖，万合(洛阳)光电技术有限公司的“万合光电激光雷达”项目等7个项目获得初创组优秀奖。 市科技局相关负责人表示，我市坚持以创新引领发展，充分发挥洛阳自创区龙头作用，着力实施孵化育成体系建设、研发平台扩量提质、创新人才队伍建设等行动，持续打造一流创新生态，提升科技创新源头供给能力，有效激发了企业创新创业活力。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王亚丽）