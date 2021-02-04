洛阳纪检监察机关把宣传营造廉政勤政氛围作为“治未病”的重要举措

“今天我们召开会议，其中一项重要任务就是通报2021年下半年全市纪检监察机关查办案件情况，希望大家能够以此为戒，知敬畏、存戒惧、守底线，尤其要抓好春节期间的党风廉政建设，确保廉洁过节。”昨日，偃师区、汝阳县分别召开2022年春节期间廉政警示教育会议，市纪委监委相关负责同志在会上通报了上述情况。

“今天我们召开会议，其中一项重要任务就是通报2021年下半年全市纪检监察机关查办案件情况，希望大家能够以此为戒，知敬畏、存戒惧、守底线，尤其要抓好春节期间的党风廉政建设，确保廉洁过节。”昨日，偃师区、汝阳县分别召开2022年春节期间廉政警示教育会议，市纪委监委相关负责同志在会上通报了上述情况。

日前，市纪委监委决定，2022年春节前，陆续在全市各县区和市直单位召开廉政警示教育会议，通过通报案件查办情况、开展廉政提醒谈话、观看警示教育片等方式，教育引导党员领导干部守住“廉关”，过好“年关”。

此次会议的召开，是贯彻落实《洛阳市纪委监委监督预防“治未病”工作操作办法(试行)》(简称《操作办法》)的重要举措。《操作办法》把宣传营造廉政勤政氛围作为“治未病”的重要举措，其中就包含案件查办情况通报。宣传营造廉政勤政氛围，为我市一体推进不敢腐、不能腐、不想腐方略提供了有力支撑。

每年向党员干部通报两次案件查办情况

“把加强监督预防、审查调查和激励担当作为工作宣传，目的是放大监督执纪执法的震慑效应、激励效应，更好地营造‘严’的氛围和干事创业氛围。”市纪委监委宣传部负责人说。

在《操作办法》宣传营造廉政勤政氛围方面，除了拓展宣传渠道外，还把通报案件查办情况作为一项重要工作，要求纪检监察机关于每年1月31日、7月31日前向党员干部集中通报案件查办情况，重点通报半年监督执纪执法主要情况和查处的留置案件、违反中央八项规定精神案件、贯彻落实重大决策部署不力案件，以及诬告错告一起查、澄清正名、容错免责、激励干部担当作为的典型案例等。

上述负责人介绍，对县区的通报，对象为县区“四大班子”领导干部、乡镇(街道)党政正职和县区直单位党组(党委)书记；对市直单位的通报，对象为市直单位全体同志。“《操作办法》突出对‘关键少数’、年轻干部及廉政风险等级高的地方、单位和岗位的监督。”该负责人说。