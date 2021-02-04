今日大寒——二十四节气中最后一个节气。

今日大寒——二十四节气中最后一个节气。

大寒时节是全年最冷的时候，俗称“小寒大寒，冻死老汉；小寒大寒，冻成一团”。如今，寒冬时，人们可以用暖气、空调取暖，捧杯热茶，读书追剧或隔窗赏雪，好不惬意。

那么，千百年前在洛阳的古人，大寒时节是如何度过的？

唐朝的洛阳诗人元稹，那日子过得真叫舒服。元稹曾以二十四节气为主题，创作了二十四首五言律诗，《大寒十二月中》即是其中之一：“腊酒自盈樽，金炉兽炭温。大寒宜近火，无事莫开门。冬与春交替，星周月讵存？明朝换新律，梅柳待阳春。”

外面天寒地冻，元稹窝在家里，燃一盆炭火，倒一杯酒，品一口酒，感叹一声：四季轮回，冬春交替，梅花开了，春天还会远吗？

元稹身为朝廷大臣，有丰厚的薪俸，自然不愁吃穿，无惧严寒。对贫穷老百姓来说，寒冷的冬天却是很难捱的，他们饥寒交迫，连过冬的衣服都没有。

晚年退隐洛阳的白居易，关注民生疾苦，写下《村居苦寒》：“八年十二月，五日雪纷纷。竹柏皆冻死，况彼无衣民。回观村闾间，十室八九贫。北风利如剑，布絮不蔽身。唯烧蒿棘火，愁坐夜待晨。乃知大寒岁，农者尤苦辛。”

北风如剑、大雪纷飞，连四季常青的柏树和竹子都被冻死了，更何况缺衣少被的农民？

白居易和元稹同是现实主义诗人，并称“元白”，但白居易关注民生，同情生活艰苦的老百姓，元稹则沉浸在个人世界里。二者境界有别，高下立现。

大寒时节，写诗的人还有北宋的邵雍。邵雍初到洛阳时，所居之处，房屋用棚草做门，难以抵挡风雪。“旧雪未及消，新雪又拥户。阶前冻银床，檐头冰钟乳。清日无光辉，烈风正号怒。人口各有舌，言语不能吐。”

寒风怒号，大雪封门，舌头仿佛也被冻住，话都说不成了——那真叫一个冷啊！

虽然日子穷苦，但诗人通达乐观，内心温暖。邵雍以打柴为生，亲自烧火做饭侍奉双亲，怡然自得。

“岁寒，然后知松柏之后凋也”，只有在最艰苦的环境中，才能看出一个人的操守。（洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟）