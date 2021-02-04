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如何安全接收国际邮件？建议戴一次性手套取件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.20 08:19
洛阳邮件处理中心的工作人员在为邮件消毒

　　近日，北京市疾控中心通报，北京市海淀区新冠肺炎确诊病例曾收到过国际邮件，采集该国际邮件的环境标本22件，经核酸检测，其中10余件为阳性。那么，如何安全接收国际邮件？昨日，记者采访了市邮政管理局和市邮政分公司相关负责人。

　　记者在洛阳邮件处理中心看到，身穿白色防护服的工作人员，或背着、提着消杀剂，或推着消杀专用雾炮车，在作业区入口、作业区反复消杀。

　　市邮政分公司相关负责人说，该公司在做好疫情常态化防控工作的同时，加强对中高风险地区邮件和国际邮件的消杀工作，严防疫情通过寄递渠道传播。在洛阳邮件处理中心，每一辆出入的车，车厢内外都要严格消杀。

　　此外，市邮政分公司每天定时对各营业网点、分拣场地等进行消杀，认真做好工作人员的体温监测工作。对于来自中高风险地区的邮件及国际邮件，工作人员按要求全程戴口罩和手套进行分拣，确保邮件安全投递。

　　市邮政管理局相关负责人介绍，目前我市要求专人专区处理国际邮件，按照最高标准进行消杀，每天对工作人员进行核酸检测。

　　前不久，市邮政管理局发布关于疫情防控期间寄递服务消费的提示，建议市民合理选择寄递服务，根据管控要求，主动配合邮政、快递企业的收投人员使用智能快件(信包)箱，或采用指定接收点等方式接收邮件，及时提取存放在智能快件(信包)箱内的快件，减少面对面接触，并对邮件进行消毒。

　　如果确需面对面收寄件，要按照管控要求，戴好口罩等防护器具；在邮政网点、快递服务站点收寄件时，要做好信息登记、测体温等，与他人保持1米以上的距离。

　　在接收来自境外、国内中高风险地区的邮件和冷链食品邮件时，要戴一次性手套，并携带消毒用品。若邮件需要当面签收，可自带签字笔。取件后，尽量避免在封闭空间内拆件，做好手部消毒后再取出物品。如需要将外包装带回家，应在户外对外包装进行消毒。将物品带回家后，可根据物品种类选择合适的消毒方法进行消毒，或在干燥通风处放置30分钟。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 陈肖晓 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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