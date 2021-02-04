年终岁尾，打牙祭的机会多。洛阳人重情谊，只要不是孤家寡人、“社交恐惧症患者”，少不了有几场亲友饭局、同事聚餐，桌上有酒有肉，尽可大快朵颐。

今儿已经是腊月十八了，眼看着快要过年了！

年终岁尾，打牙祭的机会多。洛阳人重情谊，只要不是孤家寡人、“社交恐惧症患者”，少不了有几场亲友饭局、同事聚餐，桌上有酒有肉，尽可大快朵颐。

为啥聚餐吃肉被称为“打牙祭”？这可有说头。

先祭神，再“祭”牙

打牙祭的重点，在“祭”字上。

古时，每逢月初、月中，人们都会准备些肉食祭祀神灵。农历二月初二做“头牙”，腊月十六做“尾牙”。

过去生活条件不好，人们缺吃少喝，逢年过节好不容易弄到点儿肉，自然得物尽其用。祭过神的肉不能白白丢掉，顺便“祭”自个儿的牙，众人分而食之，欢欢喜喜撮一顿。久而久之，但凡吃一顿好饭，大伙儿便戏称为“打牙祭”。

在洛阳民间，有“二十六，去割肉”的习俗。煮夫、煮妇得赶早把各种肉类买齐全，准备过年祭祀的祷食(一说刀食)：肉切成方块下锅煮熟，不加佐料，初一清早供神。

神仙只是闻一闻肉味儿，待到祭祀完毕，祭肉还是要给人打牙祭，进入全家老小的肚子。

至于打牙祭的源头，说法很多。有人说，打牙祭是因厨师供奉的祖师爷名叫易牙，每逢月初、月中要献肉祈祷“祷牙祭”，后来被讹传为打牙祭。

也有人说，古时祭神、祭祖的第二天，在衙门里上班的人有机会分吃祭肉，故称祭肉为“牙(衙)祭肉”。

还有人说，牙祭本是军中制度。古时，将帅的营帐前竖有象牙装饰的大旗——牙旗。每逢月初、月中，军中宰杀牲畜祭祀牙旗，牙祭肉往往被将士们分食。

不管怎么说，人们都是先拿好吃的祭神、祭祖，再祭自个儿的牙齿。切肉祭祀这种仪式，一年也就那么几回，一年到头能吃上肉的机会也就那么几回，后来但凡有机会吃肉，大伙儿都称之为“打牙祭”。

打牙祭，难下咽

洛阳是东周王城。根据史书记载，早在东周时期，便有祭祀后分吃祭肉的事儿。

商周时期，祭祀乃国家大事，祭神的肉品相当丰富。

祭礼完毕，周天子会将祭肉分赐给大臣。按规矩，“祭于公，不宿肉”，天子赏赐的祭肉不能过夜，须在当天吃光；自家祭神的祭肉可以放宽时限，“祭肉不出三日”，三天之内吃完就行。

穷苦人家一年到头难得沾荤腥，若能连着打三天牙祭，只怕做梦都会笑醒，可对于锦衣玉食的王公贵族来说，打牙祭未必是一种享受。尤其是过年陪皇帝打牙祭，用咱洛阳话说，很可能是“活受症”。

譬如，清宫每逢初一、十五都有祭祀。祭神之后，皇帝、皇后要请大臣们吃祭肉。那祭肉就跟咱洛阳人的祷食一样，是白花花的水煮肉，不同的是，咱可以添油加料调味，变着花样打牙祭，然而清宫的规矩却是不许放盐、酱油，大臣们吃一口挺香，吃两口就噎得慌。

皇帝赏赐的肉就算再难吃，臣子们也得梗着脖子咽。众人吃够了白肉，苦不堪言，苦思对策。有人偷偷准备浸过酱油的草纸，吃祭肉时把纸浸在肉汤里，添点咸味儿；有人弄一块浸过盐水的手巾，吃一块肉，擦一次嘴……打牙祭搞得跟做贼似的。

瞎讲究，真攀比

打牙祭得守规矩，吃祭肉玩小花招，不被发现还好，若是被皇帝逮住了问罪，恐怕有可能丢掉饭碗。

当然，会不会被问罪，得看皇帝的心情，也得看臣子和皇帝的交情。

西晋京城洛阳有一个名叫王济的富豪，娶了晋文帝司马昭的女儿当媳妇，有钱有势，生活奢侈。

一日，王济在家里设宴，邀请晋武帝司马炎一起“打牙祭”。皇帝觉得席上的蒸乳猪好吃，赞不绝口。王济忍不住炫耀了一把：“您知道这肉为啥这么好吃吗？因为猪是用人奶喂大的，肉是用人奶蒸制的。”

司马炎听完很不爽，饭没吃完就走了。后来，王济因忤逆圣意被贬官。

西晋宰相何曾吃饭挑剔的劲头跟王济半斤八两。据说何曾一天一万钱伙食费，还老抱怨饭菜不好。司马炎请他进宫打牙祭，他嫌皇家饭菜不好吃，非要自带美食。不过，皇帝并没因此给他“穿小鞋”，因为何曾平时很会讨“老板”欢心。

史载，何曾身为权臣，曾私下议论晋武帝处事不当、缺乏远见，天下必将大乱，但他从不在公开场合批评皇帝，而是歌功颂德，扮演忠臣角色。

北宋史学家司马光在洛阳编纂《资治通鉴》时，把何曾当成反面教材写进了史书。

天天公费“打牙祭”，明知“老板”犯错却不提醒，眼看着“大厦”房倒屋塌走向没落，这种人和行尸走肉有何区别？

有打牙祭的心思，还得有打牙祭的资本，这样方才吃得欢喜，吃得安心。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）