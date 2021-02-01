新春走基层：“政府给咱铺好路，咱们只管往前跑”

沿着白河一路驱车，来到群山间的嵩县白河镇上河村。路边，一排整齐的小白楼沐浴着冬日的阳光，看上去崭新崭新的。

杜明会夫妇在拾掇香菇

沿着白河一路驱车，来到群山间的嵩县白河镇上河村。路边，一排整齐的小白楼沐浴着冬日的阳光，看上去崭新崭新的。

“中午别走了，今天俺家炖了只鸡。”说话的是上河村村民杜明会。他正和媳妇张海苹拾掇着院子里的干香菇，孩子们在一旁玩耍，笑容挂在一家人脸上。

杜明会领着我们进屋，张海苹拎着两个纸箱子跑出来说道：“瞅瞅，还有这电磁炉和电饭锅，都是村里免费发的。”

“饭不吃了，看着你们脸上挂着笑，我就放心啦！”村党支部书记张向阳的一番话，又将杜明会一家的记忆带回到2021年9月24日。

那天夜里，刚睡下的杜明会听到一阵“轰轰”声，一起身，屋里的水已漫到脚脖子处，他慌忙叫醒媳妇和三个孩子，大步奔向二楼。“刚到二楼，一楼就全淹了，大门直接冲倒了，家具、家电、摩托车也冲跑了。”回忆起那场洪水，杜明会露出后怕的神情。