偃师前王村：成立“基金会” 给村民办实事

“赶紧出发，就等你了。”18日一早，偃师区翟镇镇前王村89岁的王建须就敲着拐杖催促小儿子王五朝。

“赶紧出发，就等你了。”18日一早，偃师区翟镇镇前王村89岁的王建须就敲着拐杖催促小儿子王五朝。

这天，村里的“基金会”要给村里80岁以上的老人发福利，一人一袋米、一壶油。王建须的老伴儿今年91岁，这意味着他们家能领到两袋米、两壶油。

“爸，知道了，您老就把心放肚子里吧。”说完，王五朝便骑着电动车向村党群服务中心驶去。

村党群服务中心大院里秩序井然，“基金会”会长王献武正在给大伙儿分发福利，忙得不亦乐乎。“来，这是你家的，回去带给你爸。”“大娘，您咋自己来了，先歇着，晚会儿我把东西给您送过去。”

村里咋还有个“基金会”？这还要从去年说起。王献武说：“我是一名退休教师，教了一辈子书，闲下来了就想着怎么能给村里办点事儿。”

王献武把这个想法告诉了几个老伙计，大家你一言我一语，最终商定大伙儿捐款成立一个“基金会”。

“对于农村孩子来说，上学是条很好的出路，我们准备把这些钱奖励给村里的大学生、研究生，还要用来关爱老人，尤其是村里的留守老人。”王献武说。

考虑到“基金会”的可行性、持续性、合法性，在政府部门工作的村民建议每年要在规定的日子召开“基金会”会员大会，选举会长、制定管理办法及对基金会进行监督等。一份简单的管理办法，在大伙儿手里过了一遍又一遍。

要成立“基金会”的消息很快在村里传开了，200元、500元、2000元……很快，“基金会”就募集到了11500元。

从此，前王村有了一个约定：每年8月，全村男女老少聚在一起，见证“基金会”对村里的大学生、研究生进行表彰并颁发奖学金，受表彰者还要在现场分享学习方法。

去年8月表彰大会召开时，不少村民放下手里的活计，叫上孩子来到现场。有的家长，当场就给“基金会”捐了款。王献武也会给孩子们说上几句，话不多，但足够有分量：“在外面读书可不能混，不仅是父母，父老乡亲对你们都是有期待的。”

“我们还曾组织给村里的百岁老人过生日，不少人来给老寿星祝寿，热闹极了。”王献武满脸喜悦地说。

现在，前王村又有了一个新的约定，就是每年春节前给80岁以上的老人发福利。拿着刚领到的米和油，王五朝说：“村里都对俺爸妈这么好，我得更孝顺他们才中，可不能被比下去了。”

自“基金会”成立以来，前王村尊师重教、尊老敬老的风气日渐浓厚。说起“基金会”未来的发展，王献武说：“干一件好事儿不难，难的是把好事儿一直干下去。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 杨凤轩 通讯员 王雷 文/图）