洛阳青年作家任禾：流水的主角 铁打的洛阳

日前，中国作家网公布第四届“茅盾新人奖”及“茅盾新人奖·网络文学奖”获奖名单。洛阳青年作家任禾荣获“茅盾新人奖·网络文学奖”。他也是起点中文网近来风头最劲的网文作家，作品有《英雄联盟之灾变时代》《我是大玩家》《大王饶命》《第一序列》《夜的命名术》。

青年作家任禾

人物简介：

姓名：任禾

最幸福的事：网文写作让我找到了兴趣和赚钱之间的最佳结合点。

最渴望的事：能够在专业领域取得更大突破，获得更高奖项认可。

日前，中国作家网公布第四届“茅盾新人奖”及“茅盾新人奖·网络文学奖”获奖名单。洛阳青年作家任禾荣获“茅盾新人奖·网络文学奖”。他也是起点中文网近来风头最劲的网文作家，作品有《英雄联盟之灾变时代》《我是大玩家》《大王饶命》《第一序列》《夜的命名术》。

任禾，“90”后，网名“会说话的肘子”，粉丝们都称他为“肘子”。说起这次获奖，任禾的表达方式与同时获奖的网文作家紫金陈如出一辙，同样的段子手风格。 《隐秘的角落》原作者紫金陈在微博发文表示，为了保持一贯的低调人设，请大家千万不要宣传紫金陈得了第四届茅盾新人奖。任禾则在朋友圈内表示：“恭喜所有朋友，还有我自己。”

网络文学作者不似严肃文学作家们整天埋头书斋，他们往往是从自己的人生经验、独特的职业经历中获得灵感和素材，将喜好转化为创作动力。想要做成一件事，往往需要自身的积累、努力，外加一点点机缘，任禾的从业经历亦是如此。

任禾上学时就酷爱阅读小说，2011年开始尝试自己写，但写了30万字就放弃了，重新拾笔是在2016年。

“那年我从国企人力资源岗位辞职后收入锐减，正好又赶上装修房子、筹备婚礼，我想，写网文起码每个月能有点收入，于是就又入了行。”任禾毫不避讳自己最初的写作动机就是为了赚钱，这和他作品中大多数人物形象一样，直来直去，从不拐弯抹角。

“听君一席话，浪费了我十分钟。”“不能光看别人的外表，也要看看自己的外表。”任禾作品中人物的对话总能精准戳中读者的情绪。读者的留言也让人忍俊不禁：“这小嘴是抹了鹤顶红吧”“完美级气人”“不愧是肘子笔下的主角，一开口我就想给他一肘子”……

入行后的任禾迅速成长，相关作品都取得了不错的成绩，其中仍在连载的《夜的命名术》为目前起点中文网最快达成销售、评论双百万的作品，已经完结的《大王饶命》被改编为同名动漫，他本人也跻身网络文学顶尖作家行列。

任禾习惯夜间写作，每天坚持写8到10个小时。他笑说，大家都觉得码字快、脑洞大、喜欢猫狗等是网文作家的标签，其实脖子疼、肩膀疼、手腕疼、脊椎疼也是最经常伴随我们的病痛。长期保持高强度的工作状态，任禾的头发已经“熬”白了不少。

生在洛阳、长在洛阳，任禾作品中的故事也都跟洛阳有着千丝万缕的联系。军民巷、103路公交车、望春门街，洛阳人看到这些字眼，自然会有强烈的代入感。任禾说，这叫流水的主角，铁打的洛阳。

“很多故事虽然是架空的，但必定要依托于现实、关注现实，富有真情实感。当我在构思一个场景时，洛阳的街景便不由自主地浮现出来。”任禾表示，细腻的描写来源于对生活的观察，文化底蕴丰厚的洛阳为他的创作提供了绝佳素材。

任禾的不少读者看到书中对小街天府、洛阳水席等“老洛阳”的描写，都馋得直流口水，更是对任禾笔下的洛阳产生了浓厚兴趣，期待来洛阳生活。任禾笑说：“我这也算是间接为青年友好型城市出了一份力。”

目前，站在网文作家金字塔尖的任禾已经有了一大批忠实的“95”后、“00”后读者，这更让他意识到必须以精品佳作迎接万千读者的审视，承载起自己的使命。“我动笔前都要先问自己，是否愿意把这个故事给我的孩子看，以此坚守创作底线，讲好故事。”任禾说。

人物心声：每天大部分时间都坐在电脑前码字，希望有一天闲下来的时候可以多陪陪家人。

记者手记：任禾的成长看似是从“小白”到“王者”，但他从少年时代就爱书如痴，起步阶段也与焦虑压力艰难对抗，现在写作时依然反复打、磨精益求精。实际上，是兴趣、坚持、天赋，外加努力和谦逊，共同促成了这位网文界大咖的诞生。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 杨柳）(图片由采访对象本人提供)