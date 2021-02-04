洛阳开通青少年心理辅导热线

19日，记者从共青团洛阳市委获悉，团市委将联合洛阳市心理咨询师协会组成心理咨询志愿服务队，向社会开通免费心理服务热线，为青少年提供心理咨询、法律援助、成长指导等一站式服务，旨在做好疫情防控形势下青少年的心理防护工作，引导大家消除恐慌、焦虑情绪，以积极、健康的心态战胜疫情。
19日，记者从共青团洛阳市委获悉，团市委将联合洛阳市心理咨询师协会组成心理咨询志愿服务队，向社会开通免费心理服务热线，为青少年提供心理咨询、法律援助、成长指导等一站式服务，旨在做好疫情防控形势下青少年的心理防护工作，引导大家消除恐慌、焦虑情绪，以积极、健康的心态战胜疫情。
19日，记者从共青团洛阳市委获悉，团市委将联合洛阳市心理咨询师协会组成心理咨询志愿服务队，向社会开通免费心理服务热线，为青少年提供心理咨询、法律援助、成长指导等一站式服务，旨在做好疫情防控形势下青少年的心理防护工作，引导大家消除恐慌、焦虑情绪，以积极、健康的心态战胜疫情。
热线电话：
徐秋丽老师 13837963519
谢园老师 15737983002
青少年、家长及市民群众如遇心理困惑可随时拨打以上热线进行咨询，也可选择拨打河南省青少年服务热线12355咨询。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李雅君 通讯员 秦卫红）
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