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徐衣显在全市安全生产电视电话会议上强调：坚定人民至上守牢安全底线 坚持标本兼治实现本质安全
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.19 21:37

　　19日上午，在收听收看全省安全生产电视电话会议后，市委副书记、代市长徐衣显立即召开全市会议，贯彻全省会议精神，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，深刻认识安全生产的极端重要性、任务艰巨性、形势复杂性，深化安全生产专项整治三年行动，防范遏制事故发生，提高本质安全水平，为推动经济社会高质量发展创造安全稳定环境。

　　徐衣显现场调度安全生产，汝阳县、西工区分别围绕非煤矿山监管和行业企业管理作了典型发言。徐衣显要求，建立常态长效考评机制，实行月通报、季考评、半年总结、年终奖惩，以科学有效的制度办法实现人民至上、安全发展，推动工作落实、措施落地。

　　徐衣显强调，一要以最清醒的认识坚持常抓不懈、守牢底线。安全生产是政治要求、民生要求、现实要求、发展要求，必须时刻绷紧这根弦不放松，做到警钟长鸣、常抓不懈，真正以大概率思维来应对小概率事件，清醒认识新情况、新问题，经常研判新风险、新特点，坚决守牢安全生产底线。二要以最坚决的举措践行人民至上、精准施策。面对风险隐患，防范必须万无一失；应对事故灾害，抢险必须精准精细。要动态构建以防为主、防抗救一体化的应急协调机制，全链条、全环节完善预案，建立台账，责任到岗到人，管理精细到位，措施精准周密，提高应急管理科学化、制度化、规范化水平。三要以最有力的手段实现标本兼治、本质安全。积极创建国家安全发展示范城市，坚持“预防为主”抓源头，强化“五预”有机衔接，加强双重预防体系建设；“数智赋能”强支撑，全天候管控、全方位监管，提高智慧化防控水平；“专项整治”除隐患，紧盯重点行业领域，扎实开展“回头看”行动，巩固安全生产专项整治三年行动成效。四要以最严格的要求做到躬身入局、挺膺负责。责任重于泰山，抓好各县区、各部门“第一责任人”这一“关键”，压实属地管理责任，落实部门“三管三必须”监管责任，督促企业落实主体责任，做到责任无死角、工作无盲区、闭环无遗漏。五要以最严厉的态度强化督导检查、追责问责。贯彻“最严格”决定，执行“四不放过”原则，落实“四个是否到位”要求，建立完善追责机制、倒逼机制和评价机制，倒逼责任落实。

　　会议通报了我市2021年安全生产工作情况，对今年的重点工作进行了部署。

　　孙延文参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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