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焦作经洛阳至平顶山！洛阳第二条高铁线路纳入国家规划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.19 20:44

　　日前，国务院印发《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》(以下简称《规划》)。其中，焦作经洛阳至平顶山高速铁路列为国家“十四五”铁路网建设重点工程备受关注。

　　《规划》明确了国家构建现代综合交通运输体系“十四五”规划和2035年远景目标，展望到2035年基本建成交通强国。值得关注的是，《规划》在优化综合立体交通网络方面指出，建设现代化铁路网。坚持客货并重、新建改建并举、高速普速协调发展，加快普速铁路建设和既有铁路扩能改造，加快提高中西部地区铁路网覆盖水平。加强资源富集区、人口相对密集脱贫地区的开发性铁路和支线铁路建设。推进高速铁路主通道建设，提升沿江、沿海、呼南、京昆等重要通道以及京沪高铁辅助通道运输能力，有序建设区域连接线。

　　在《规划》所列的铁路网建设重点工程中提到，要建设北京经雄安新区至商丘、包头至银川、焦作经洛阳至平顶山等多条高速铁路。

　　焦作经洛阳至平顶山高速铁路是呼南高铁豫西通道的重要组成部分，也是洛阳构建“十”字形高铁枢纽的关键骨架，是“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”的重要支撑。2022年省政府工作报告部署了十个方面重点工作，其中，在部署保持经济运行在合理区间时指出，要着力扩大有效投资，持续推进“三个一批”，开工建设呼南高铁焦济洛平段等，力争“十四五”期间高铁投资3000亿元、通车里程达到3000公里。

　　随着洛阳第二条高铁线路纳入国家“十四五”相关规划，洛阳离“十”字形高铁枢纽又近了一步，将加快打造全国重要综合交通枢纽，洛阳人出行也将更加便捷。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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